Bu merkez vatandaşların ikinci evi oldu - Son Dakika
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Bu merkez vatandaşların ikinci evi oldu

20.04.2022 10:49
Bu merkez vatandaşların ikinci evi oldu

Başiskele Aile Danışma ve Yaşam Merkezi'nde kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetler veriliyor.

Başiskele Aile Danışma ve Yaşam Merkezi'nde kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetler veriliyor.

2022 yılını ilçede "kadın ve aile yılı" ilan ederek KALE Modeli'ni hayata geçiren Başiskele Belediyesi, Aile Danışma ve Yaşam Merkezi'nde de eğitimlerini sürdürüyor. Ailelerin ikinci evi olarak hizmet veren merkezde, psikolojik danışmanlıktan pedagog hizmetlerine, diyetisyenlik hizmetlerinden evde sağlık hizmetlerine kadar daha birçok hizmetler ücretsiz olarak yürütülüyor.

Psikolojik destek sağlanıyor

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden kendisini ifade edebilen her yaş kategorisinden vatandaşlar faydalanabiliyor. Psikolojik ve ruhsal hastalıkların tanısı ve tedavisi, henüz ortaya çıkmamış sorunlarının önlenmesi gibi daha birçok ruhsal sorunlara eğilen uzman psikologlar, yüz yüze iletişim ile vatandaşlara yardımcı oluyor. Çocukların çocukluk dönemi sorunları, ergenlik dönemi sorunları, dikkat ve konsantrasyon, okul dönemi problemleri, depresyon, davranış bozukluğu, travma sonrası stres bozuklukları, kişilerarası iletişim bozukluğu gibi birçok konuda çocuklara yönelik psikolojik destek sağlanıyor.

Kişiye özel beslenme programları hazırlanıyor

İki uzman diyetisyen, sağlıklı beslenme ve diyetisyen hizmetleriyle vatandaşların sağlıklı yaşamını destekliyor. Verilen hizmetlerle vatandaşın vücut yağ kütlesi özel cihazlar ile ölçülüyor. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve almak isteyen vatandaşlar için kişiye özel beslenme programları hazırlanıyor.

Evde sağlık hizmetleri de belediyenin hemşireleri tarafından veriliyor. İlçede ikamet eden hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret eden hemşireler, sağlık sorunlarıyla ilgileniyor. Yardıma muhtaç vatandaşların hasta bezi, tekerlekli sandalye ve elektrikli hasta yatağı talepleri de yerine getiriliyor. - KOCAELİ

Bu merkez vatandaşların ikinci evi oldu
Bu merkez vatandaşların ikinci evi oldu
Bu merkez vatandaşların ikinci evi oldu
Bu merkez vatandaşların ikinci evi oldu

YORUMLAR
500
Başiskele'de mahalleler çocukların sevinciyle şenlendi Başiskele'de mahalleler çocukların sevinciyle şenlendi 10 metre yükseklikten dereye düşen vincin operatörü güçlükle kurtarıldı 10 metre yükseklikten dereye düşen vincin operatörü güçlükle kurtarıldı

Diyetisyen, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu merkez vatandaşların ikinci evi oldu - Son Dakika


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