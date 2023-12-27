Bu taksiler yolcu değil çöp taşıyor

Giresun'da temizlik taksileri görev başında

GİRESUN - Giresun Belediyesi tarafından hizmete sunulan temizlik taksileri, çöp toplama saatleri dışında kalan zamanlarda da vatandaşların imdadına yetişiyor.

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet sunulan temizlik taksileri, özellikle yayaların yoğun olduğu cadde ve meydanlarda, büyük çöp kamyonlarının giremediği sokaklarda, aynı zamanda günün herhangi bir saatinde vatandaşlardan gelen ihbarlarda görev yapmaya başladı.

Şehirde rutin çöp toplama işlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 'Temizlik Taksi' uygulamasını hizmete sunduklarını belirten Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu "Arkamızda görmüş olduğumuz temizlik taksilerimiz inşallah bugünden itibaren hızlı bir şekilde göreve başlıyor. Biliyorsunuz şehrimizde çöp alımlarımız diğer bütün şehirlerde olduğu gibi belli saatlerde belli noktalarda rutin bir şekilde devam ediyor. Ama zaman zaman vatandaşlarımızdan gelen böyle taleplerle karşılaştık. Yani günün belli saatlerinde de hızlı bir şekilde ya da araçların girmediği belli noktalarda ihtiyaç hasıl oluyor. O ihtiyaca göre arkadaşlarımız bir planlama yaptılar. Kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle küçük, fakat bütün ara sokaklara girebilecek, biraz daha seri hareket edebilecek, çağrıldığı zaman, günün herhangi bir saatinde, daha hızlı bir şekilde istenilen noktaya ulaşabilecek bu tür araçlar oluşturduk. Adına da 'Temizlik taksi' dedik" ifadelerini kullandı.

Şenlikoğlu, şu an iki olan araç sayısını, talebe göre arttırabileceklerini kaydederek "Şimdi elimizdeki bu ufak kitapçıkları hediyeler ve kartvizitlerimizle birlikte esnaf arkadaşlarımıza dağıtacağız. Temizlik taksimizi esnafımız ve vatandaşlarımız, ihtiyaç olduğunda davet edip hızlı bir şekilde bu hizmetten faydalanabilirler. Şu anda iki tane aracımız var. Bu araçlar çok büyük araçlar değil ama direk ihtiyaca cevap verecek şekildedir. Baktık daha yoğun bir şekilde talep var, buna göre araç ve personel sayısını istediğimiz şekilde arttırabileceğiz. Şehrimize hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.