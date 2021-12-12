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Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor

12.12.2021 10:33
Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor

Eskişehir'de genel olarak gümüşçülerde satılan "bin ayar gümüş kazaz tespihler", yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Eskişehir'de genel olarak gümüşçülerde satılan "bin ayar gümüş kazaz tespihler", yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Karadeniz'e gelen Kafkas ustalarıyla birlikte tanınan kazaziye sanatı, tespih işlemelerinde sıkça görülüyor. Tamamen el işçiliği ile örülerek yapılan kazaz tespihler, bin ayar gümüşten oluşuyor. Genellikle gümüşçülerde satışa sunulan tespihlere ise meraklıları talep gösteriyor. Gümüş madeninden yapılan iplerden örülen kazaz tespihlerin fiyatı, adeta dudak uçuklatıyor. Altınla birlikte gümüşün gram fiyatının da arttığı günümüzde bu ürünler, bin 500 liradan başlayan fiyatlarla alıcılarına sunuluyor.

"Bu tespihler el örmesiyle yapılıyor"

Eskişehir'de uzun yıllardır gümüşçülük yapan İpek Ersöz, kazaz tespihlerin satış fiyatının gümüşün gramındaki artışla daha da arttığını ifade etti. Meraklılarının ilgi odağı olan kazaz tespihlerin orta yaş kesimine daha çok hitap ettiğini belirten Ersöz, "Bu tespihler el örmesiyle yapılıyor. Kazaz tespihler bin ayar gümüşten yapılıyor. Genel olarak kullanım amaçlı alıyorlar. Fiyatları yüksek olduğu için hediye almak istemiyorlar. Koleksiyon yapanlar da sıkça tercih ediyor. Güzel ve değerli bir tespih modeli olduğu için koleksiyonlarında yer almasını istiyorlar. Normalde gramını 30 liradan hesaplıyorduk. Fakat şu anda altınla birlikte gümüşte çok yükseldi. Bin ayar gümüş olduğu için gramını 50 liradan hesaplıyoruz. Fiyatları da bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor
Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor
Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor
Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor

Karadeniz, Eskişehir, Gümüş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika


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