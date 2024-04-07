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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mazbatasını aldı. Binlerce Bucalının ellerinde bayrakları ve sloganlarıyla katılım gösterdiği törende Başkan Duman, iki pazardır kazandıklarını vurgulayarak, "Bu makam Bucalıların makamı, bu makam halkın makamı, amacımız Buca'yı İzmir'de en iyi yere taşımak" dedi.

31 Mart seçimlerinde Buca'da ipi göğüsleyen aday CHP'li Görkem Duman oldu. Duman, bugün İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde Başkan Duman'ı Bucalılar yalnız bırakmadı. Binlerce vatandaş ellerinde bayrakları ve sloganlarıyla bir kez daha Duman'a "yanındayız" mesajı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da hazır bulunduğu törende coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Görkem Duman, şunları söyledi: "Bugün benim için çok özel bir gün. Yağmurlu havaya rağmen bugün burada benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Bu arada biz iki pazardır kazanıyoruz. Mazbatamızı gecikmiş de olsa aldık. 31 Mart'tan bu yana yedi gün. Bizi hizmet için geciktirdiler. Ancak biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Ülkesini, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Bizler de meclis üyesi arkadaşlarımızla görevimizi en iyi şekilde yaparak, Buca halkının bizlere göstermiş olduğu teveccühün karşılığını vereceğiz."

"Ne de olsa kışın sonu bahardır"

Görev süresi boyunca halkçı belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Duman, "Bu makam Bucalıların makamı, halkın makamı. Bizim zamanımızda hiçbir zaman gösteriş, şatafat olmayacak. Biz halkçı bir belediyecilik yapacağız. Amacımız Buca'yı İzmir'de en iyi yere taşımak. Bunu siz kıymetli Bucalılar ile hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün çıktığım yolda kıymetli yol arkadaşlarıma, kıymetli Bucalılara Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüreklerinizden öpüyorum. Ne de olsa kışın sonu bahardır diyorum" dedi. - İZMİR