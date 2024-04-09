Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Mesai Arkadaşlarıyla Bayramlaştı

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ramazan Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Duman, "Bayram dönüşünde hep beraber yoğun bir tempo ile Buca'ya hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye personeli ile bayramlaştı. Belediyenin ana hizmet binası ve dış birimlerinde alkışlarla karşılanan Duman'a ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri eşlik etti.

"Yoğun bir tempo ile hizmet edeceğiz"

Tüm çalışanlarına iyi bayramlar dileyen belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Kıymetli yol arkadaşlarım, Bucalılar tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Görkem Duman'dan yana kullandı. Bu teveccühün karşılığını yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle vereceğiz. Bunu da sizlerin güler yüzü, özverisi ile birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sizlerin moral ve motivasyonunu sağlamak adına ben, belediye yönetimimiz ve meclis üyelerimiz her zaman yanınızda olacağız. Önümüzde bir bayram tatili var. Tatilde bol bol istirahat etmenizi diliyorum. Bayram dönüşünde hep beraber yoğun bir tempo ile Buca'ya hizmet vermeye devam edeceğiz." - İZMİR