Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, personelle bayramlaştı

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Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bayram dönüşünde hep beraber yoğun bir tempo ile Buca'ya hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye personeli ile bayramlaştı. Duman'a ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri eşlik etti.

"YOĞUN BİR TEMPO İLE HİZMET EDECEĞİZ"

Tüm çalışanlarına iyi bayramlar dileyen Duman, şunları söyledi:

"Kıymetli yol arkadaşlarım, Bucalılar tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Görkem Duman'dan yana kullandı. Bu teveccühün karşılığını yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle vereceğiz. Bunu da sizlerin güler yüzü, özverisi ile birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sizlerin moral ve motivasyonunu sağlamak adına ben, belediye yönetimimiz ve meclis üyelerimiz her zaman yanınızda olacağız. Önümüzde bir bayram tatili var. Tatilde bol bol istirahat etmenizi diliyorum. Bayram dönüşünde hep beraber yoğun bir tempo ile Buca'ya hizmet vermeye devam edeceğiz."