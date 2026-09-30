Buca Belediyesi 150 milyon liralık borç iddiasını yalanladı, süreç uzlaşıyla çözüldü

(İZMİR) - Buca Belediyesi, bir firmanın alacağının tahsili talebiyle belediye aleyhine başlattığı icra takibine ilişkin, "Firmayla yapılan protokol kapsamında planlanan ödemelerde kısa süreli aksama yaşanmıştır. Bu süreçte ilgili firmanın icra takibi başlattığı anlaşılmıştır. Bugün gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda firma ile karşılıklı mutabakata varılmış olup, süreç uzlaşıyla çözüme kavuşturulmuştur" açıklamasını yaptı.

Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "belediyenin araç ve iş makinesi kiralama hizmetlerine ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan 150 milyon lira tutarındaki borç iddiasının gerçeği yansıtmadığı" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu tutar, belediyemizin firmaya olan mevcut borç bakiyesini ifade etmemektedir. İlgili firma ile yapılan protokol kapsamında Mart 2026 tarihinden bu yana düzenli ödemeler gerçekleştirilmiştir. Son dönemde ise kamu hizmetlerinin aksamaması ve öncelikli olarak belediye emekçilerimizin maaş ve diğer hak ediş ödemelerinin karşılanması amacıyla, söz konusu protokol kapsamında yapılması planlanan ödemelerde kısa süreli bir aksama yaşanmıştır. Bu süreçte ilgili firmanın icra takibi başlattığı anlaşılmıştır. Bugün gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda firma ile karşılıklı mutabakata varılmış olup süreç uzlaşıyla çözüme kavuşturulmuştur.

Buca Belediyesi olarak kamu kaynaklarının etkin ve sorumlu kullanılması, belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve tüm yükümlülüklerimizin planlı biçimde yerine getirilmesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."