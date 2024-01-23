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Buca Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ata Evi'ni hizmete açıyor - Son Dakika
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Buca Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ata Evi'ni hizmete açıyor

Buca Belediyesi, kentin yaşlılarının sosyalleşip kaliteli zaman geçirebilmeleri için Ata Evi'ni hizmete açıyor. Buca'nın çınarları, merkezde sağlık hizmetlerinden kuaföre kadar birçok ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayabilecek. Ata Evi'nde ayrıca çeşitli el sanatları etkinlikleri düzenlenecek ve sağlık hizmetleri sunulacak.

Buca Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ata Evi\'ni hizmete açıyor
23.01.2024 - 15:52,
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Buca Belediyesi, kentin 60 yaş ve üzeri çınarlarının sosyalleşip kaliteli zaman geçirmeleri için hayata geçirdiği Ata Evi'ni hizmete açıyor.  Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçede yaş almış büyükler için yaptıkları çalışmalara bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını gerçekleştiren Buca Belediyesi, Bucalı 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için kurduğu Ata Evi'ni 24 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da hizmete açacak. Buca'nın çınarları merkezde, sağlık hizmetlerinden kuaföre kadar birçok ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayabilecek.

"BÜYÜKLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 7'den 70'e herkesin kaliteli zaman geçirebileceği merkezleri tek tek kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu merkezi uzun zamandır hayata geçirmek istiyorduk. Nerede nasıl olacağı konusunda arkadaşlarımızla ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirdik. Emeklilerimiz yaşanan ekonomik gündemden dolayı sıkıntılı bir dönem geçiriyorlar. Onları bu zamanlarında yalnız bırakmak istemedik. Canları ne zaman isterse buyursunlar merkezimize gelsinler, bir çayımızı içsinler. Eminim burada yeni dostlar da edineceklerdir. Buca'mızın çınarları bizlerin kıymetlileridir. Merkezimiz hepsine hayırlı olsun" diye konuştu.

SAĞLIK BİRİMİ DE BULUNUYOR

Yaş almış vatandaşların keyifle zaman geçirecekleri şekilde tasarlanan Buca Belediyesi Ata Evi, Adatepe Mahallesi Erdem Caddesi'nde bulunuyor. Bucalı çınarların hobilerini gerçekleştirme imkanı bulacakları Ata Evi'nde çeşitli el sanatları etkinlikleri yapılacak. Kuaför hizmetinin de verileceği merkezin en önemli hizmetlerinden biri ise sağlık hizmetleri olacak.  Bucalı çınarlar gün içerisinde tansiyon, şeker ölçümlerini yaptırabileceği gibi merkezde bulunan fizyoterapist sayesinde ücretsiz tedavi de olabilecek.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Buca Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ata Evi'ni hizmete açıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buca Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ata Evi'ni hizmete açıyor - Son Dakika
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