Buca Belediyesi'nden Ferdi Zeyrek için Anma Etkinliği - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden Ferdi Zeyrek için Anma Etkinliği

13.06.2025 15:40  Güncelleme: 16:08
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Buca Belediyesi, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına ücretsiz yemek dağıttı ve lokma ikramında bulundu. Belediye Başkanı Görkem Duman, Zeyrek'in halk için yaptığı değerli çalışmaları andı.

(İZMİR)- Buca Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayrına Kent Lokantaları'nda ücretsiz yemek dağıtırken, belediye binası önünde ise lokma ikramında bulundu. Yol arkadaşı ve ağabeyi Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, "Başkanımız, güler yüzü, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile herkesin gönlünde taht kurmuş çok değerli bir insandı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Buca Belediyesi, geçen pazartesi günü hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için hayır gerçekleştirdi. Belediye'nin üç Kent Lokantası'nda yemekler vatandaşlara ücretsiz olarak sunulurken, Buca Belediyesi ana hizmet binası önünde ise lokma ikramı yapıldı.

"Kent Lokantaları Ferdi Başkanımız için çok kıymetliydi"

Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan Kent Lokantası'nda yapılan hayra katılan Belediye Başkanı Görkem Duman,  Başkan Ferdi Zeyrek'i saygı, sevgi ve özlemle andıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Başkanımız Ferdi Zeyrek'in sosyal belediyecilik ilkesi ile hayata geçirdiği çok değerli çalışmaları bulunuyordu. Halk Ekmek, Halk Mandıra ve 21 Mayıs gününde Muradiye'de beşincisini hizmete açtığı Kent Lokantaları. Hedefi her ilçede bir Kent Lokantası açmak idi. Kendisi bu konuyla ilgili fikirlerini 'biz halkın parasını halk için harcayacağız. Ranta değil, halka hizmet edeceğiz. İşte Kent Lokantası halka hizmetin en önemli göstergesidir' sözleri ile ifade etmişti. Kent Lokantaları Ferdi Başkanımız için çok kıymetliydi. Bu nedenle bugün burada, Kent Lokantamızda, değerli başkanımızı anmak için bir araya geldik. Manisa'da hizmete açtığı ilk Kent Lokantası'nda kendisi dua ederek vatandaşlara yemek dağıtmıştı. Bugünse burada kurulan her sofrada onun için dualar edildi. Ferdi Zeyrek Başkanımız, güler yüzü, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile herkesin gönlünde taht kurmuş çok değerli bir insandı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Buca Belediyesi'nden Ferdi Zeyrek için Anma Etkinliği - Son Dakika

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