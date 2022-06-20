Buca'da Hem İnziva Hem Yoga - Son Dakika
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Buca'da Hem İnziva Hem Yoga

20.06.2022 13:01
Buca'da Hem İnziva Hem Yoga

Buca Belediyesi, işletmelerinden biri olan Dere Kafe’de 50 üniversite öğrencisi kadınla “Genç Yoga Kampı” düzenledi. Katılımcılar iki günlük inzivadan güzel anılarla ayrıldı.

Buca Belediyesi, işletmelerinden biri olan Dere Kafe'de 50 üniversite öğrencisi kadınla "Genç Yoga Kampı" düzenledi. Katılımcılar iki günlük inzivadan güzel anılarla ayrıldı.

Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, sağlıklı bir yaşam için sporu teşvik çalışmaları kapsamında genç kadınlara yönelik iki günlük yoga kampı düzenledi. "Dere Kafe'de İnziva- Genç Yoga Kampı" adını taşıyan etkinlikte eğitmenliği Nalan Koç yaptı.

Fiziksel ve zihinsel şifa için nefese dayalı egzersizleri içeren yogayı daha fazla kesimle buluşturmak için düzenlenen Genç Yoga Kampı'na Tarık Akan Gençlik Merkezi üyesi üniversite öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu. Yoganın yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteleri de içeren kampın katılımcıları, Dere Kafe'den eşsiz anılarla ayrıldılar.

İki günlük bir inzivayı da içeren kampa katılan genç kadınlar, şehir ve okul stresinden uzakta muhteşem zaman geçirdiklerini belirtirken etkinliği düzenleyen Buca Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca'da Hem İnziva Hem Yoga - Son Dakika

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