Üye Girişi
Buca'da örnek proje: Güçlü kadınlar, güçlü Buca - Son Dakika

Buca'da örnek proje: Güçlü kadınlar, güçlü Buca

03.11.2021 10:49
Buca'da örnek proje: Güçlü kadınlar, güçlü Buca

Kadınların sosyal yaşamda güçlendirilmesi konularında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Buca Belediyesi, "Güçlü Kadın, Güçlü Buca" projesine imza attı.

Kadınların sosyal yaşamda güçlendirilmesi konularında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Buca Belediyesi, "Güçlü Kadın, Güçlü Buca" projesine imza attı. Proje kapsamında; liderlik, aktif siyasette kadının yeri, kadınların iş yaşamına kazandırılması gibi konularda düzenli aralıklarla farkındalık seminerleri düzenlenecek. Ayrıca, dezavantajlı kadınları yaşama dahil etmek için eğitimler verilecek.

Buca Belediyesi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği iş birliğiyle "Güçlü Kadın, Güçlü Buca" projesini başlattı. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen iş birliği protokolüne; Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eşi Zuhal Kılıç ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Burada konuşan Başkan Erhan Kılıç, Buca Belediyesi olarak bugüne kadar kadınlarla ilgili yaptıkları projenin bundan sonra yapacakları çalışmaların öncüsü durumunda olduğunu söyledi. Kadın ve erkeklerin "yan yana" oldukları zaman başarılı işlerin ortaya çıktığını belirten Başkan Kılıç, eşi Zuhal Kılıç'ın da başkanlık görevi boyunca hep kendisinin yanında olduğunu ifade etti.

Kadının toplumdaki yerini en iyi aşamaya getirene kadar mücadele edeceklerine dair söz veren Başkan Kılıç, "İmzalanacak protokol de verdiğim sözün yazılı vesikası olacak. Biz Buca'da gerek siyasette, gerek belediye çalışmalarında emlimizden geldiğince kadınlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Buca Belediyesinde 28 müdürlükten 19'unun müdürü kadındır. Öte yandan, Buca'da dezavantajlı kadınlarımız çok fazla. Özellikle Ova bölgesinde şiddet gören, şiddete uğrayan, tacize uğrayan binlerce kadınımız var. Farkındalık yaratıp, yalnız olmadıklarını gösterip, ilerleyen aşamada gerekirse müdahalede bulunabilecek yapının öncüllerini buradan yetiştirmek öncelikli görevimiz olacak" dedi.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ise projeyi "Ben Kimim" ve "Seni Duyuyorum" adlı iki aşamada yürüteceklerini belirterek, projenin toplam 8 ay süreceğini söyledi. - İZMİR

Buca'da örnek proje: Güçlü kadınlar, güçlü Buca
Buca'da örnek proje: Güçlü kadınlar, güçlü Buca
Buca'da örnek proje: Güçlü kadınlar, güçlü Buca

Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca'da örnek proje: Güçlü kadınlar, güçlü Buca - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak 11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı 11:40 Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı 11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan 11:13 Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi Kerem Aktürkoğlu, 900 bin liralık teklifi kabul etmedi 10:49 Kerem Aktürkoğlu, 900 bin liralık teklifi kabul etmedi
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek 10:26 Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı 10:17 Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı

Son Dakika Haberleri
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
11:39 Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı
11:32 Altının gramı güne 551 lira seviyesinden alıcı buldu
11:29 Dolar 9,64'ten işlem görüyor
11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
11:27 Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar
11:23 Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu
11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum
11:15 Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
"Eşime sarkıntılık yaptı" diyerek arkadaşını döverek öldürdü         
11:35
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda         
10:54
11 yıldır dayak yiyerek para kazanıyor! İşte Türkiye'nin gerçek Mazlum'unun ücret tarifesi 11 yıldır dayak yiyerek para kazanıyor! İşte Türkiye'nin gerçek Mazlum'unun ücret tarifesi         
10:39
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti         
10:02
Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi         
09:38
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 11:57:32. #1.13#
SON DAKİKA: Buca'da örnek proje: Güçlü kadınlar, güçlü Buca - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement