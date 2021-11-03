Buca'da örnek proje: Güçlü kadınlar, güçlü Buca - Son Dakika

Kadınların sosyal yaşamda güçlendirilmesi konularında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Buca Belediyesi, "Güçlü Kadın, Güçlü Buca" projesine imza attı. Proje kapsamında; liderlik, aktif siyasette kadının yeri, kadınların iş yaşamına kazandırılması gibi konularda düzenli aralıklarla farkındalık seminerleri düzenlenecek. Ayrıca, dezavantajlı kadınları yaşama dahil etmek için eğitimler verilecek.

Buca Belediyesi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği iş birliğiyle "Güçlü Kadın, Güçlü Buca" projesini başlattı. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen iş birliği protokolüne; Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eşi Zuhal Kılıç ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Burada konuşan Başkan Erhan Kılıç, Buca Belediyesi olarak bugüne kadar kadınlarla ilgili yaptıkları projenin bundan sonra yapacakları çalışmaların öncüsü durumunda olduğunu söyledi. Kadın ve erkeklerin "yan yana" oldukları zaman başarılı işlerin ortaya çıktığını belirten Başkan Kılıç, eşi Zuhal Kılıç'ın da başkanlık görevi boyunca hep kendisinin yanında olduğunu ifade etti.

Kadının toplumdaki yerini en iyi aşamaya getirene kadar mücadele edeceklerine dair söz veren Başkan Kılıç, "İmzalanacak protokol de verdiğim sözün yazılı vesikası olacak. Biz Buca'da gerek siyasette, gerek belediye çalışmalarında emlimizden geldiğince kadınlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Buca Belediyesinde 28 müdürlükten 19'unun müdürü kadındır. Öte yandan, Buca'da dezavantajlı kadınlarımız çok fazla. Özellikle Ova bölgesinde şiddet gören, şiddete uğrayan, tacize uğrayan binlerce kadınımız var. Farkındalık yaratıp, yalnız olmadıklarını gösterip, ilerleyen aşamada gerekirse müdahalede bulunabilecek yapının öncüllerini buradan yetiştirmek öncelikli görevimiz olacak" dedi.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ise projeyi "Ben Kimim" ve "Seni Duyuyorum" adlı iki aşamada yürüteceklerini belirterek, projenin toplam 8 ay süreceğini söyledi. - İZMİR