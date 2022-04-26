Buca'da Vali Kutlu Aktaş Parkı ve Taziye Evi açıldı - Son Dakika

Buca Belediyesi, Yeşilbağlar Mahallesi'nde baştan sona yenilediği Vali Kutlu Aktaş Parkı ile inşa ettiği Taziye Evi'ni törenle hizmete açtı. Açılışın ardından 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu.

Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 2 bin 700 metrekarelik alan üzerinde tamamen yenilenen ve içine Taziye Evi de inşa edilen Vali Kutlu Aktaş Parkı'nın açılış törenine yapıldı.

Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Çok değerli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de aynı şiarla yola çıktı. Dedik ki; 'önce arka sokaklar.' Hizmetin daha az gittiği mahallelere öncelik verdik. Gediz bölgesi dediğimiz bu mahallenin de içinde bulunduğu bölgede ciddi manada çalışma yapmak zorundaydık. Biz de bu sözümüzü hiç unutmadık ve unutmayacağız" dedi.

Bucalıların hayatlarını daha konforlu hale getirmek için de söz verdiklerini hatırlatan Başkan Kılıç, "Biz vatandaşımıza her konuda, gerek sosyo-ekonomik, gerek kültürel ya da yaşam tarzlarıyla ilgili çalışma yapacağımızın, hayatlarını daha konforlu hale getireceğimizin sözünü vermiştik. Bunlardan biri de taziye eviydi. Bugün de bu bölgemizdeki ilk taziye evini yaptık ve hizmetinize sunduk, hepinize hayırlı uğurlu olsun. Her zaman, acınızda da mutluluğunuzda olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Yeşilbağlar Mahalle Muhtarı İlami Çetin de bölgeye verdiği hizmetlerden dolayı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a teşekkür etti.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da, "Ben belediye başkanımızı bir hukukçu olarak, avukat olarak biliyordum; ama o Buca'nın mimarı olmuş, Buca'yı yeniden oluşturmaya karar vermiş. Tüm Buca'yla birlikte gönül bağı kurmuş" dedi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise Vali Kutlu Aktaş Parkı ile Taziye Evinin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Kutlu Aktaş Parkı ile Taziye Evi'nin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra, alanda kurulan 5 bin kişilik iftar sofrasında Ramazan ayının bereketi paylaşıldı. Semazenlerin tasavvuf müziği eşliğinde yaptığı gösteri ise büyük beğeni topladı. Sanatçı Sabahattin Arslan'ın ilahileri ve Mehmet Bozdağ'ın şiir, sohbet ve sunumu da izleyenlere huzur dolu dakikalar yaşattı.

Açılışa ayrıca; belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR