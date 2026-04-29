Buca Metrosu'nda 2028 hedefi için çalışmalar sürüyor

29.04.2026 10:03  Güncelleme: 10:04
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir tarihinin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük yatırımı Buca Metrosu'nu hedeflendiği gibi 2028 yılında tamamlamak için çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, "Günde 400 bin yolcuya hizmet verecek, konforlu, güvenli ve hızlı bir ulaşım altyapısını İzmir halkına sunmuş olacağız. Bir an evvel işletmeye başlamak için sabırsızlıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Son iki yılda raylı sistem yatırımlarında önemli bir ivme yakalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarıyla yürüttüğü 765 milyon Euro bütçeli Buca Metrosu'nda çalışmalarını sürdürüyor. 13,5 kilometrelik Çamlıkule-Üçyol arasında tünel kazılarının tamamlanmasının ardından hattın Fuar İzmir'e ulaştırılması için de tünel açma makineleriyle kazıya başlayan Büyükşehir Belediyesi, projeyi 2028 yılında tamamlamayı hedefliyor. 17,8 kilometrelik hattın bitirilmesiyle Buca Metrosu Üçyol'da mevcut metro hattına, Şirinyer'de ise İZBAN'a entegre olacak ve Buca'dan kent merkezine ulaşım büyük ölçüde hızlanacak.

Kara: "Projenin yüzde 45'ini tamamlamış bulunuyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, "Tamamlandığında 17,8 kilometre uzunluğunda olacak Buca Metrosu projesi, 14 istasyondan oluşacak. Projenin yüzde 45'ini tamamlamış bulunuyoruz. Tünellerde ise yüzde 67 seviyesindeyiz. Üçyol'dan Çamlıkule istasyonuna kadar olan çift hat tünelimiz tamamlanmış durumda. Proje yürütülürken uzatılmasına karar verilen Çamlıkule-Fuar İzmir arasındaki tünellerin imalatına başladık. Bu uzatma hattı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden onayımızı da aldık. Projenin tamamında 4 TBM ile tünellerimizi kazdık. Bugün itibariyle 3 TBM çalışmakta. 4. TBM'nin de kısa sürede çalışmalarının başlamasını bekliyoruz" dedi.

"Sabırsızlanıyoruz"

Birçok istasyonda inşa faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Kara, "Bir metro projesinde zaman zaman tüm istasyonlarda aynı ilerleme olmaz. Zaman zaman teknik ve lojistik hazırlıklar yapılır. Kimi zaman da istasyonlardaki inşa faaliyetleri sürer. İnşa faaliyetinin sürdüğü Buca Koop istasyonunda TBM'nin hafriyat çalışmaları ve betonarme çalışmalarımız devam ediyor. General Asım Gündüz, Şirinyer, Çamlıkule'de inşa faaliyetlerimiz devam ediyor. Hem betonarme hem de beton imalatlarımız sürüyor. 3 TBM de faal olarak çalışmaya devam ediyor. 2028 itibariyle projemizde trenlerin de temininin ardından işletmeye başlamayı planlıyoruz. Proje tamamlandığında günde 400 bin yolcuya hizmet verecek, konforlu, güvenli ve hızlı bir ulaşım altyapısını İzmir halkına sunmuş olacağız. Bir an evvel işletmeye başlamak için sabırsızlıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Fizibilite çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi"

Hattın Fuar İzmir'e uzatılması çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Kara, "Çamlıkule - Fuar İzmir arası yaklaşık 4,5 kilometre. Burasını 2027 yılı içinde tamamlamayı planlıyoruz. 2 TBM, Fuar İzmir'de Çamlıkule'ye, 2 TBM de Çamlıkule'den Fuar İzmir'e doğru gidecek. Bunların tahminimize göre Buca Anadolu Lisesi bölgesinde açacağımız TBM şaftında buluşmalarını öngörüyoruz. Burası aynı zamanda fizibilite çalışmalarını sürdürdüğümüz Buca Anadolu Lisesi istasyonu olacaktır. Bu uzatma hattında yapacağımız 3 rezerv istasyonla ilgili fizibilite çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Tahmin ediyorum önümüzdeki ay Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelere başlayacağız, son halini vereceğiz. Buca halkının da konforlu bir ulaşıma sahip olması için gerekli istasyonların inşasına başlayacağız" dedi.

"Karabağlar Metrosu projemiz bakanlık tarafından onaylandı"

Son olarak kent genelinde ulaşım projelerine yoğunlaştıklarını kaydeden Kara, "İzmir'in özellikle Karabağlar ve Buca ilçesi gibi çok büyük bir nüfus yoğunluğuna ve ulaşım altyapısına ihtiyacı olan bölgelerimiz. İki bölge için de çok ciddi ulaşım projelerimiz var. Karabağlar Metrosu projemiz bakanlık tarafından onaylandı, önümüzdeki dönemde ihalesi için finansman ve ihale çalışmaları başlayacak. Buca Metrosu da bu dönem içinde tamamlanacak şekilde çalışmalarımız sürüyor. Bu sene bitmeden Buca Metrosu araçları için ihale hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla, araçların da burada olmasını hedefliyoruz. Araçlar geldiğinde bir an evvel testlere başlayıp hattımızın işletmeye açılması söz konusu olacak" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

