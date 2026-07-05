Bucak'ta Boğulma Olayı - Son Dakika
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Bucak'ta Boğulma Olayı

05.07.2026 23:20
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Onaç Barajı'nda yüzmek için giren 30 yaşındaki İbrahim Bozkurt boğuldu, cesedi bulundu.

(BURDUR) -Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI

Burdur'un Bucak ilçesinde yüzmek için Onaç Barajı'na giren 30 yaşındaki İbrahim Bozkurt boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'un Bucak ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Onaç Barajı kenarında vakit geçiren 30 yaşındaki İbrahim Bozkurt, yüzmek için suya girdi. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan Bozkurt'u, arkadaşları kurtarmak için suya atladı. Arkadaşları aramalara rağmen Bozkurt'a ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri tarafından barajda başlatılan arama çalışmaları sonucunda Bozkurt'un cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Bozkurt'un cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

İbrahim Bozkurt, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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