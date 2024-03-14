Bucak\'ta Gökhan Tombak cinayeti davası ertelendi

Burdur'un Bucak ilçesinde 1 Aralık 2022 tarihinde evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının dördüncü duruşmasında, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, davayı erteledi.
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde Gökhan Tombak, 1 Aralık 2022 günü evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle öldürülmüştü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheliden Hasan U. (56) ve Emrah T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan iki şüpheli yeterli delil olmadığı için adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Olayla ilgili süren davanın dördüncü duruşması bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Selahattin A. (47), Muhammet A. (22), Gökhan Tombak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Savcı mahkemede dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık avukatları da beyanlardaki aleyhe olan hususları kabul etmeyerek dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını ve 3 tanığın daha dinlenmesini mahkemeden talep etti. Mahkeme heyeti de sanıklardan Emrah T. ve Hasan U. hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
"EŞİMİN KATİLİ ORTAYA ÇIKSIN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM"
Mahkeme çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, "Adalet inşallah yerini bulacak. Eşimin katili bir an önce ortaya çıksın başka bir şey istemiyorum. Çok üzgünüm. Şüphelilerin tutuklanmasını istemiştim ama olmadı. İnşallah bir dahaki mahkemede tutuklanırlar. Adalet yerini bulsun, başka bir şey istemiyorum. Ölenin hiçbir değeri yokmuş bunu anladık" dedi.
"ASUMAN VE ÇOCUKLARIN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKESİ VAR"
Gökhan Tombak'ın kardeşi Gürel Tombak ise "Mahkememiz bitti ama istediğimiz sonucu alamadık henüz. Tutuklanmalarını talep etmiştik ama tutuklanmadılar. Yine ellerini kollarını sallayarak gezecekler ama yine de önceki mahkemelere göre bu duruşma daha iyi geçti. Bizi dinlediler ama yine de üzgünüz tutuklama olmadığı için. Asuman'ın ve çocukların can güvenliği tehlikesi var. Bunlar bu saatten sonra her şeyi yaparlar. Serbest kaldıkları sürece her şeyi yaparlar. Gelecek mahkemede umarım bir tutuklama olur. Şüphelilerden hiçbiri suçunu kabul etmiyor. Barut izi var, 'Gözünle gördün mü' diyor. Ayakkabı izi var onu kabul etmiyorlar. Bu barut izi testi bize de yapıldı, dokunmayla çıkabilir diyorlar" ifadelerini kullandı.
Asuman Tombak'ın babası da yaptığı açıklamada adalet istediğini söyledi.
Son Dakika › Yerel › Bucak'ta Gökhan Tombak cinayeti davası ertelendi - Son Dakika
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