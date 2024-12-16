Budaklı Köyü'nde Atlar Kaplıcada Yıkanıyor - Son Dakika
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Yerel

Budaklı Köyü'nde Atlar Kaplıcada Yıkanıyor

Budaklı Köyü\'nde Atlar Kaplıcada Yıkanıyor

Köylüler, dondurucu soğukta bile atlarını şifalı kaplıca suyunda yıkayarak bakımlarını yapıyor.

16.12.2024 09:25
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Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde eksi 15 dereceyi bulan havaya aldırış etmeyen köylüler, atlarını doğal kaplıca suyunda yıkıyor.

Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde, köylüler tarafından yıllardır sürdürülen ilginç bir gelenek dikkat çekiyor. Budaklı köyünün çevresinde yer alan kaplıca suları, mineral bakımından oldukça zengin. Köylüler, bu şifalı sulardan yalnızca kendileri değil atları için de yararlanıyor. Sahipleri, atlarını köy kırsalında bulunan doğal kaplıcaların sıcak sularında yıkayarak bakımlarını yapıyor. Bu uygulama, kışın dondurucu soğuklarında bile kesintisiz devam ediyor. Sıcaklığı yaklaşık 40 dereceyi bulan kaplıca suyu, atların deri sağlığını koruyup hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor. Atlar, karla kaplı arazilerde çalıştıktan sonra kaplıcada yıkanarak hem temizleniyor hem de ısınıyor. Atların sıcak suda yıkanmaktan keyif aldığı ve sudan çıktıktan sonra sıcak-soğuk temasının etkisiyle buharlaştığı görülüyor. Bu görüntüler, özellikle kış aylarında fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, Budaklı köyünü doğa ve kültür meraklıları için ilginç bir rota haline getiriyor.

Köy sakinlerinden Mehmet Yıldız, bu geleneğin uzun yıllardır devam ettiğini ifade ederek, "Kışın eksi 20 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda bile atlarımızı buraya getiriyoruz. Hem temizlik hem de sağlık açısından çok faydasını görüyoruz. Burada sadece at değil aynı zamanda mandaları da yıkıyoruz. Yıkama işlemini bazen haftada bir bazen ayda bir yapıyoruz" dedi.

Kaplıcaya giren atları fotoğraflamaya gelen fotoğrafçılar ise uzun yıllardır devam eden bu ilginç geleneği fotoğrafladıklarını, birbirinden güzel fotoğraf kareleri yakaladıklarını ifade etti.

Yıllardır süregelen bu gelenek, yalnızca köylüler için değil, aynı zamanda Bitlis'in turizmi için de önemli bir değer taşıyor. Yerel yönetimler, Budaklı köyünün bu eşsiz doğal ve kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor. Doğal kaplıcalarda yıkanan atların oluşturduğu bu etkileyici manzara, Bitlis'in saklı güzelliklerinden biri olarak keşfedilmeyi bekliyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Budaklı Köyü'nde Atlar Kaplıcada Yıkanıyor - Son Dakika

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