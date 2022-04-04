Budanmayan ağaçlar esnaf ve vatandaşlara zorluk çıkarıyor - Son Dakika
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Budanmayan ağaçlar esnaf ve vatandaşlara zorluk çıkarıyor

04.04.2022 17:30

Budanmayan ağaçlar esnaf ve vatandaşlara zorluk çıkarıyorKIRKLARELİ Kırklareli şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklardaki ağaçların iki yıldır budanmadığını belirten esnaf ve vatandaşlar, belediye yetkililerinin görevini yapmasını istedi.

Budanmayan ağaçlar esnaf ve vatandaşlara zorluk çıkarıyor

KIRKLARELİ Kırklareli şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklardaki ağaçların iki yıldır budanmadığını belirten esnaf ve vatandaşlar, belediye yetkililerinin görevini yapmasını istedi.

Kırklareli Belediyesi tarafından kentin bazı sokaklarında bulunan ağaçların budanması için başvuru yapılmasına rağmen gereğinin yapılmamasına esnaf ve vatandaşlar sitem ediyor. Bazı cadde ve sokaklarda yaklaşık 2 yıldır ağaçların budanmadığını dile getiren vatandaşlar, belediyeye başvuru yapmalarına rağmen uzun süredir belediyenin kendilerini oyaladığını öne sürdü.

Ağaçların usulüne uygun şekilde budanmasını isteyen esnaf ve vatandaşlar, "İki yıldır bu ağaçlar hiçbir şekilde budanmadı. Belediyenin gerekli mercilerine başvurduğumuz halde kimse ilgilenmedi. Sürekli bahanelerle vatandaşı oyalıyorlar. 'Mutlu İnsanlar Kenti' diye geçen Kırklareli'nde daha güzellikler yaşamak istiyoruz" dedi.

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Kırklareli, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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