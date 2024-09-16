Budapeşte Terezvaros Semtinde Günlük Kiralık Daireler Yasaklanıyor

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Terezvaros semtinde günlük kiralık daire uygulamalarının yasaklanması için gerçekleştirilen referandumdan, kısa süreli kiralık daire yasağına destek kararı çıktı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de şehrin doğu yakasındaki Peşte bölgesinde yer alan ve "VI. Bölge" olarak da anılan Terezvaros semtinde yerel yöneticiler, 2026 yılından itibaren konutların kısa süreli kiraya verilmesinin yasaklanmasına ilişkin bir halk oylaması başlatmıştı. 2 Eylül'de başlayan ve 15 Eylül akşamına kadar devam eden referandumun sonuçları açıklandı. Terezvaros semti sakinlerinin yüzde 54'ü, günlük kiralık daire uygulamalarının yasaklanmasına destek verdi. 2-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen oylamaya katılan 6 bin 83 vatandaşın 3 bin 265'i yasak kararına destek verirken yaklaşık yüzde 46'lık kesimi oluşturan 2 bin 818 kişi ise yasağa karşı çıktı. Referanduma katılım oranı yüzde 9 seviyesinde kaldı.

"İşletmeler, kendilerini değişikliğe hazırlayabilecektir"

Konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan Terezvaros Belediye Başkanı Tamas Soproni, "Bir sonraki adım, Terezvaros sakinlerinin iradesinin uygulamaya konulması için temsil organı tarafından alınacak bir karar olacak. İlgili kararın ancak 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girebilecek olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Zira bu şekilde işletmeler, kendilerini değişikliğe hazırlayabilecektir. Semtimizin sakinleri, demokratik araçların nasıl kullanılacağı yönünde bir örnek oluşturmuş ve nasıl bir semtte yaşamak istediklerine ilişkin kararlarını vermiştir" dedi.

Terezvaros'ta dairelerin yüzde 7,6'sı kısa süreli kiralık daire olarak kullanılıyor

Yasak talebi, AirBnb ve Booking gibi çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirilen kısa dönemli daire kiralama uygulamalarının bölgedeki konut fiyatlarını yükseltmesi ve Macaristan'da turizm gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan otel işletmelerinin yaşadığı kayıplar nedeniyle ortaya çıkmıştı.

Çok sayıda tiyatro, mağaza, restoran ve kafenin yanı sıra Macaristan Devlet Operası'na da ev sahipliği yapması nedeniyle şehrin turizm merkezlerinden olan Terezvaros Belediyesi kayıtlarına göre semtte 29 bin 251 daire bulunuyor ve bunların 2 bin 226'sı, yani yaklaşık yüzde 7,6'sı kısa süreli kiralık daire olarak kullanılıyor.

Eurostat verilerine göre, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği dahilinde 719 milyon gece konaklama Airbnb, Booking, Expedia Group ve Tripadvisor gibi çevrim içi platformlar üzerinden rezerve edildi. Bu kategoride 19 milyon gece konaklama ile Paris ilk sırada yer alırken, Orta Avrupa'da ise Budapeşte 6,7 milyon gece konaklama ile birinci sırada yer aldı. - BUDAPEŞTE