Buharkent 2025\'in yatırım lideri oldu

Bu yıl düzenlenen Aydın Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda açıklanan 2025 yılı proje tutarları verilerine göre, Buharkent Belediyesi 102 bin 581 bin 038 yatırım tutarıyla Aydın'daki ilçe belediyeleri arasında zirveye kondu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol konuyla ilgili olarak, "Nüfus ve bütçeye oranla ortaya koyduğumuz güçlü yatırımlarla ilçemiz, planlı belediyeciliğin, kararlı yönetimin ve hizmet odaklı anlayışın en somut örneği oldu. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle Buharkent'imiz için durmadan çalışmaya, üretmeye ve her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - AYDIN