 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Buharkent Belediyesi Yeni Pazar Yeri İnşa Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Buharkent Belediyesi Yeni Pazar Yeri İnşa Ediyor

Buharkent Belediyesi, ilçe merkezinde yeni bir pazar yeri inşa etmek için çalışmalara başlıyor. Yeni pazar yerinde, daha geniş ve modern tezgahlar, alışveriş için daha rahat alanlar, otopark ve sosyal donatılar yer alacak. Başkan Mehmet Erol, projenin ilçe için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Buharkent Belediyesi Yeni Pazar Yeri İnşa Ediyor
05.01.2024 - 17:04,
Abone Ol

Buharkent Belediyesi, ilçe merkezinde yeni bir pazar yeri inşa etmek için çalışmalara başlıyor. Pazaryeri için yarın saat 10.00'da ilk kazma vurulacak.

Buharket Belediyesi tarafından 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern katlı yeni pazar yeri inşası başlıyor. Yeni pazar yerinde, daha geniş ve modern tezgahlar, alışveriş için daha rahat alanlar, otopark ve sosyal donatılar yer alacak.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yapılacak pazaryerinin ilçe için önemli bir proje olduğunu belirterek, "Yeni pazar yerimiz, hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız için daha modern ve kullanışlı olacak. Çalışmalar tamamlandığında, ilçemiz için önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pazaryeri, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buharkent Belediyesi Yeni Pazar Yeri İnşa Ediyor - Son Dakika


17:40
Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22
Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı

Son Dakika
17:40 Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22 Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:52:25. #1.11#
SON DAKİKA: Buharkent Belediyesi Yeni Pazar Yeri İnşa Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement