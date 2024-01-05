Buharkent Belediyesi Yeni Pazar Yeri İnşa Ediyor

Buharkent Belediyesi, ilçe merkezinde yeni bir pazar yeri inşa etmek için çalışmalara başlıyor. Pazaryeri için yarın saat 10.00'da ilk kazma vurulacak.

Buharket Belediyesi tarafından 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern katlı yeni pazar yeri inşası başlıyor. Yeni pazar yerinde, daha geniş ve modern tezgahlar, alışveriş için daha rahat alanlar, otopark ve sosyal donatılar yer alacak.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yapılacak pazaryerinin ilçe için önemli bir proje olduğunu belirterek, "Yeni pazar yerimiz, hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız için daha modern ve kullanışlı olacak. Çalışmalar tamamlandığında, ilçemiz için önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağız" dedi. - AYDIN