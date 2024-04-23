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Buharkent eski başkanlarından Köprülü son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde 1994-2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Nazmi Köprülü 79 yaşında hayatını kaybederken, Köprülü düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz yıl açık kalp ameliyatı olan ve bir süredir de yaşlılığa bağlı rahatsızlığı devam ettiği için tedavisi sürmekte olan Nazmi Köprülü, sabah saatlerinde yaşamını kaybetti. Köprülü için görev yaptığı memleketi Buharkent'te cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakiben Çarşı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Köprülü ailesi ve aile yakınları, iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimleri ve vatandaşlar katıldı.

İlk tören Buharkent Belediyesi önünde gerçekleştirildi. Köprülü'nün özgeçmişinin okunmasının ardından Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Köprülü ile ilgili hatıralarını ve hizmetlerini anlattı. Başkan Erol, "Nazmi Köprülü Başkanımız Buharkent'e güzel hizmetler ve eserler bıraktı. Biz kendisinden razıyız. Allah da ondan razı olsun inşallah. Kendisine rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum" dedi.

İkinci tören ise ikindi namazına müteakip Buharkent çarşı camide gerçekleştirildi. Kılınan namazın ardından Köprülü için helallik istendi. Namazın ardından merhum Köprülü, Buharkent Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

Doğumu da ölümü de anlamlı günlerde oldu

1945 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü hayata gözlerini açan Nazmi Köprülü, yine anlamlı bir gün olan TBMM'nin kuruluş günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 79 yaşında iken hayata gözlerini yumdu. 1994-2004 yılları arasında 10 yıl Buharkent Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Köprülü, geçtiğimiz yıl geçirdiği açık kalp ameliyatının ardından uzun süredir tedavi görmekteydi. Nazmi Köprülü, evli, 2 çocuk ve 2 torun sahibiydi.