Buharkent Belediyesi\'nden \'yol çalışmalarına\' ilişkin açıklama

Buharkent Belediyesi, altyapı çalışmaları sonrası bazı cadde ve sokaklarda oluşan yol bozulmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle kalıcı asfalt uygulamalarına henüz başlanamadığını bildirdi.

Buharkent Belediyesi, ilçede altyapı çalışmaları sonrasında bazı cadde ve sokaklarda meydana gelen yol bozulmalarıyla ilgili vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin yakından takip edildiğini açıkladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yolların tadilatı ve yeniden yapılması için yüklenici firma ile anlaşma sağlandığı ancak yaklaşık bir aydır devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara başlanamadığı belirtildi. Yağışlı havanın, kalıcı asfalt ve zemin uygulamalarına teknik olarak imkan vermediği vurgulandı. Ayrıca yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, doğalgaz altyapı çalışmalarının bulunduğu noktalarda yol yapım işlemlerinin uygun olmadığı, bu nedenle tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kalıcı yol yapımına geçilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, bu süreçte Buharkent Belediyesi tarafından geçici düzenlemelerin yapıldığı, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte yolların yüklenici firma tarafından ivedilikle ve kalıcı şekilde tamamlanacağı kaydedildi. - AYDIN