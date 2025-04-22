Buharkent'te geleceğin başkanları göreve başladı - Son Dakika
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Buharkent'te geleceğin başkanları göreve başladı

Buharkent\'te geleceğin başkanları göreve başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buharkent'te büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor.

22.04.2025 17:18  Güncelleme: 17:21
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buharkent'te büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yayımladığı mesajda 23 Nisan'ın bağımsızlığın ve milli iradenin simgesi olduğunu vurgulayarak, çocuklara olan güvenin ve sevginin altını çizdi.

Başkan Erol, mesajında 23 Nisan 1920'nin "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği" tarih olduğunu belirterek, anlamlı günün Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin, onların ne denli kıymetli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Geleceğin teminatı olan çocukların, milli ve manevi değerlere bağlı mutlu, huzurlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Erol, tüm çocukların bayramını kutlarken, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Minik başkanlar koltuğa oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Buharkent Belediyesi'nde renkli ve anlamlı anlar da yaşandı. Kamilpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Elfida Dağdelen ve Esat Aksoy, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'u ziyaret etti. Temsili olarak başkanlık koltuğuna oturan öğrenciler, kısa süreliğine Buharkent'i yönetmenin heyecanını yaşadı.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğu, Kamilpaşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerimiz Elfida Dağdelen ve Esat Aksoy'a emanet. Bugün temsili olarak bu koltukları kendilerine devretmiş olsak da, gelecekte onların yöneteceği bu ülkenin emin ellerde olacağını görmenin huzuru içerisindeyiz. Tüm çocuklarımızın bahtı, yolu açık olsun inşallah" dedi.

Başkanlık koltuğuna oturan minik öğrenciler, Buharkent'e dair temsili projelerden ve çocuklara yönelik hayallerinden bahsederek, 23 Nisan'ın kendileri için ne kadar özel bir gün olduğunu ifade etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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