Aydın\'ın İlek Bahçeleri 21 Ocak\'ta törenle hizmete açılıyor

Buharkent Belediyesi tarafından incir üreticilerine destek olmak, çiftçilerin uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli ileğe erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 1. ve 2. Etap İlek Bahçeleri, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü düzenlenecek törenle resmen hizmete açılacak.

Buharkent Belediyesi öncülüğünde, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Buharkent İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Aydın'da ilk kez kurulan ilek bahçesi olma özelliğini taşıyan 1. Etap İlek Bahçesi, 2025 yılında Ortakçı Mahallesi'nde 17 dönümlük alanda 400 adet ilek fidanı dikilerek tamamlandı. Düzenli bakım ve sulama çalışmalarıyla sağlıklı şekilde gelişimini sürdüren fidanlar, meyve vermeye hazırlanan güçlü bir yapıya ulaştı.

Projenin ikinci aşaması olan 2. Etap İlek Bahçesi ise Feslek Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda 500 adet ilek fidanının dikimiyle birlikte 2026 yılı Ocak ayında tamamlandı. Her iki etapta da hedef; Buharkent'te bugüne kadar dışarıdan, çevre ilçe ve bölgelerden temin edilen ileğin artık ilçe sınırları içerisinde üretilmesini sağlamak, üreticiyi dışa bağımlılıktan kurtarmak ve maliyetleri düşürmek oldu.

İlek bahçelerinde üretilecek sağlıklı ve kaliteli ilekler sayesinde; ilçedeki incir bahçelerinde döllenme kalitesinin yükseltilmesi, buna bağlı olarak incirin kalitesinin ve rekoltesinin artırılması amaçlanıyor.

Her iki etapta da sulama ihtiyacı, çevre dostu ve kaynak verimliliğini esas alan damlama sulama sistemi ile karşılanıyor. Sistem, Buharkent Belediyesi'ne ait sondaj kuyularından sağlanan suyla beslenerek modern ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim modeli ortaya koyuyor.

Projeyi yakından takip eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilek bahçelerinin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu proje ile amacımız, incir üreticilerimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan ileği, uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir şekilde kendi ilçemizde üretmekti. Daha önce dışarıdan temin edilen ileği artık Buharkent'te üreteceğiz. Hastalıksız ve kaliteli ilek üretimi sayesinde incirimizin hem kalitesi hem de rekoltesi artacak. Bu yönüyle ilek bahçelerimiz, üreticimize doğrudan destek sağlayan çok önemli bir yatırımdır. 21 Ocak'ta her iki etabın açılışını birlikte yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı açılışımıza davet ediyorum"

"Taze İncirin Başkenti Buharkent" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen ilek bahçeleriyle birlikte; yerli üretimin güçlendirilmesi, üreticinin desteklenmesi ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor. Buharkent Belediyesi, tarımsal üretime yönelik yatırımlarını önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdürmeyi amaçlıyor. Buharkent İlek Bahçeleri Açılış Töreni, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 13.30'da, Feslek Mahallesi Feslek Çayı Devlet Karayolu Köprüsü güneyinde bulunan 2. Etap İlek Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. - AYDIN