Aydın'ın İlek Bahçeleri 21 Ocak'ta törenle hizmete açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın'ın İlek Bahçeleri 21 Ocak'ta törenle hizmete açılıyor

Aydın\'ın İlek Bahçeleri 21 Ocak\'ta törenle hizmete açılıyor
15.01.2026 14:19  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buharkent Belediyesi, incir üreticilerine destek amaçlı 1. ve 2. Etap İlek Bahçeleri'ni 21 Ocak 2026'da hizmete açıyor. Proje, yerli üretimi güçlendirecek ve çiftçilerin uygun fiyatlı ilek teminini sağlayacak.

Buharkent Belediyesi tarafından incir üreticilerine destek olmak, çiftçilerin uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli ileğe erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 1. ve 2. Etap İlek Bahçeleri, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü düzenlenecek törenle resmen hizmete açılacak.

Buharkent Belediyesi öncülüğünde, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Buharkent İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Aydın'da ilk kez kurulan ilek bahçesi olma özelliğini taşıyan 1. Etap İlek Bahçesi, 2025 yılında Ortakçı Mahallesi'nde 17 dönümlük alanda 400 adet ilek fidanı dikilerek tamamlandı. Düzenli bakım ve sulama çalışmalarıyla sağlıklı şekilde gelişimini sürdüren fidanlar, meyve vermeye hazırlanan güçlü bir yapıya ulaştı.

Projenin ikinci aşaması olan 2. Etap İlek Bahçesi ise Feslek Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda 500 adet ilek fidanının dikimiyle birlikte 2026 yılı Ocak ayında tamamlandı. Her iki etapta da hedef; Buharkent'te bugüne kadar dışarıdan, çevre ilçe ve bölgelerden temin edilen ileğin artık ilçe sınırları içerisinde üretilmesini sağlamak, üreticiyi dışa bağımlılıktan kurtarmak ve maliyetleri düşürmek oldu.

İlek bahçelerinde üretilecek sağlıklı ve kaliteli ilekler sayesinde; ilçedeki incir bahçelerinde döllenme kalitesinin yükseltilmesi, buna bağlı olarak incirin kalitesinin ve rekoltesinin artırılması amaçlanıyor.

Her iki etapta da sulama ihtiyacı, çevre dostu ve kaynak verimliliğini esas alan damlama sulama sistemi ile karşılanıyor. Sistem, Buharkent Belediyesi'ne ait sondaj kuyularından sağlanan suyla beslenerek modern ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim modeli ortaya koyuyor.

Projeyi yakından takip eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilek bahçelerinin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu proje ile amacımız, incir üreticilerimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan ileği, uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir şekilde kendi ilçemizde üretmekti. Daha önce dışarıdan temin edilen ileği artık Buharkent'te üreteceğiz. Hastalıksız ve kaliteli ilek üretimi sayesinde incirimizin hem kalitesi hem de rekoltesi artacak. Bu yönüyle ilek bahçelerimiz, üreticimize doğrudan destek sağlayan çok önemli bir yatırımdır. 21 Ocak'ta her iki etabın açılışını birlikte yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı açılışımıza davet ediyorum"

"Taze İncirin Başkenti Buharkent" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen ilek bahçeleriyle birlikte; yerli üretimin güçlendirilmesi, üreticinin desteklenmesi ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor. Buharkent Belediyesi, tarımsal üretime yönelik yatırımlarını önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdürmeyi amaçlıyor. Buharkent İlek Bahçeleri Açılış Töreni, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 13.30'da, Feslek Mahallesi Feslek Çayı Devlet Karayolu Köprüsü güneyinde bulunan 2. Etap İlek Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Buharkent, Ekonomi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'ın İlek Bahçeleri 21 Ocak'ta törenle hizmete açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:40:06. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'ın İlek Bahçeleri 21 Ocak'ta törenle hizmete açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.