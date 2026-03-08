Buharkent'te 8 Mart'ta kadınlar unutulmadı - Son Dakika
Buharkent'te 8 Mart'ta kadınlar unutulmadı

Buharkent'te 8 Mart'ta kadınlar unutulmadı
08.03.2026 23:18  Güncelleme: 23:19
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı ziyaretlerde kadınların toplumsal rolüne vurgu yaptı ve ilçede kadın esnaflar ile sağlık çalışanlarını kutladı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve beraberindeki heyet ilk olarak ilçede incir fidanı dikimi için tarlada emek veren kadınları ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı. Üretimin ve tarımsal emeğin önemli bir parçası olan kadınlarla sohbet eden Erol, emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

İlçe hastanesini ziyaret etti

Program kapsamında daha sonra Buharkent Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları ziyaret edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim edildi. Heyet, ardından ilçe çarşısında kadın esnafları da ziyaret ederek günlerini kutladı.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum"

Ziyaretlerde konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kadınların toplumun her alanında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Emekleri, üretkenlikleri ve fedakarlıklarıyla hayatın her alanında değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Ziyaretlerde Başkan Erol'a AK Parti Buharkent İlçe Başkanı Ali Balıkçı, Kadın Kolları Başkanı Sultan Parmaksız, Gençlik Kolları Başkanı Murat Deniz, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buharkent'te 8 Mart'ta kadınlar unutulmadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Buharkent'te 8 Mart'ta kadınlar unutulmadı - Son Dakika
