Buharkent'te Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı

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Buharkent'te otomobil ile çarpışan ticari araç yan yattı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile ticari araç çarpışırken, her iki araç içerisindekiler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza akşam saatlerinde Denizli -Aydın karayolu Dörtyol Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. yönetimindeki 70 ABL 785 plakalı ticari araç ile R.T. idaresindeki 64 DV 105 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile ticari araç yan yattı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan araç içerisindekiler çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 kişi bölgeye gelen ambulansta kontrol amaçlı ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.