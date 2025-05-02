Buharkent'te 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Buharkent'te 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' Buluşmaları Devam Ediyor

Buharkent\'te \'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor\' Buluşmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Erol'un düzenlediği 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' buluşmalarının dördüncüsü 3 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Başkan Erol, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunları dinleyecek ve çözümler arayacak.

02.05.2025 10:26  Güncelleme: 10:28
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' buluşmalarının dördüncüsü gerçekleştirilecek.

Belediye hizmetlerinin halkla iş birliği içinde şekillenmesini sağlamak ve sorunlara yerinde, hızlı çözümler üretmek adına Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından başlatılan ve vatandaşla doğrudan iletişimi hedefleyen 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programının dördüncüsü 3 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 21.45'te Duman Kıraathanesi'nde yapılacak olan toplantıda Başkan Erol, Feslek ve Gelenbe Mahalle sakinleri ile buluşacak. Başkan Erol mahalle halkıyla bir araya gelerek talepleri dinleyecek, sorunlara birlikte çözüm arayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Mehmet Erol, "Birlikte istişare edecek, birlikte çözeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buharkent'te 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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