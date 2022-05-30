Buharkentli vatandaşlar yağmur duası yaptı - Son Dakika
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Buharkentli vatandaşlar yağmur duası yaptı

30.05.2022 14:28
Buharkentli vatandaşlar yağmur duası yaptı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir süredir yağış olmaması nedeniyle bir araya gelen vatandaşlar, Ericek Mahallesi'nde namaz kılarak, yağmur duası yaptı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir süredir yağış olmaması nedeniyle bir araya gelen vatandaşlar, Ericek Mahallesi'nde namaz kılarak, yağmur duası yaptı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Ericek Mahallesi'nde düzenlenen yağmur duasına katıldı. Yağmur duası sonrası vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erol, vatandaşların istek ve beklentilerini de dinledi. Ayrıca vatandaşlarla birlikte çilek toplayan Başkan Erol, traktöre binerek vatandaşlarla çevreyi gezdi. Çevre bahçeleri gezen Başkan Erol, vatandaşlara kolaylıklar diledi. Ericek Mahallesi sakinleri de ilgi ve ziyaretinden dolayı Başkan Mehmet Erol'a teşekkür etti.

Programda, çiftçiler ve vatandaşlarla birlikte yağmur ve bereket için dua eden Başkan Mehmet Erol, tüm vatandaşlara bereketli ve huzurlu bir yıl temennisinde bulundu. Vatandaşlar da Başkan Erol'a yağmur ve şükür duası etkinliğinde yanlarında bulunduğu için teşekkür ettiler. - AYDIN

Buharkentli vatandaşlar yağmur duası yaptı
Buharkentli vatandaşlar yağmur duası yaptı
Buharkentli vatandaşlar yağmur duası yaptı
Buharkentli vatandaşlar yağmur duası yaptı

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Kaynak: İHA

Mehmet Erol, Buharkent, Ericek, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buharkentli vatandaşlar yağmur duası yaptı - Son Dakika


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