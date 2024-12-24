Bulancak Belediyesi'nden Yeni İtfaiye Aracı - Son Dakika
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Bulancak Belediyesi'nden Yeni İtfaiye Aracı

Bulancak Belediyesi\'nden Yeni İtfaiye Aracı

Giresun'un Bulancak Belediyesi, tam donanımlı ve çok maksatlı bir itfaiye aracını filosuna ekleyerek ilçe belediyeleri arasında bir ilke imza attı. Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, aracın modern teknolojisiyle yangınlara ve acil durumlara karşı güçlü bir müdahale imkanı sunduğunu belirtti.

24.12.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
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Giresun'un Bulancak Belediyesi tam donanımlı ve çok maksatlı itfaiye aracını filosunu katarak ilçe belediyeleri arasında bir ilke imza attı.

Belediye önünde sergilenerek hizmete başlayan araçla ilgili olarak bir açıklama yapan Belediye Başkanı Necmi Sıbıç "Hizmetlerimize aralık vermeden devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye öz kaynaklarımızla kesinlikle ÖTV ve KDV ödemeden filomuza dahil ettik. Çok Maksatlı İtfaiye Aracımız, modern teknolojisiyle yangınlara, doğal afetlere ve acil durumlara karşı güçlü bir müdahale imkanı sunuyor. Kurtarma ekipmanları, yüksek basınçlı su pompaları ve gelişmiş aydınlatma sistemleriyle vatandaşlarımıza ve ilçemize her koşulda hızlı, etkili ve güvenilir bir hizmet sağlayacak olan aracımızı bugün halkımızın beğenisine sunarak hizmete başlattık. Yeni İtfaiye Aracıyla, faal araç filomuzda beş araca çıkmış oldu. Güçlü araç ve ekipman donanımı ve yetkin personel yapısıyla bölgenin en güçlü İtfaiye Teşkilatlarından biri haline gelen Bulancak İtfaiyesi gelişimini sürdürecektir. Halkımızın güvenliği için önemli bir adım olan bu yatırımımız ilçemize hayırlı olsun" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bulancak Belediyesi'nden Yeni İtfaiye Aracı - Son Dakika

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