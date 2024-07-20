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Bulanık Kaymakamlığı 2 bin kişiye aşure dağıttı

MUŞ - Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Cuma namazı sonra 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Bulanık Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan ve Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun da katılımıyla aşure günü etkinliği kapsamında Merkez Camii önünde açılan stantlarda kurulan kazanlarda 2 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Övünç, Bulanık'ta bir geleneğe daha devam ettiklerini ifade ederek, "Muharrem ayı aşure ayıdır. Bizde vatandaşlarımıza bunu hatırlatmak üzere Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle burada 2 bin kişiye aşure dağıtıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızla kaynaşma imkanımız oluyor. Çocuklarımız, gençlerimizde geliyor hakikaten günün anlamını yettirmemek gerekiyor. Manevi değerlerimizin mutlu bırakılması gerekiyor. Bu noktada zaman zaman kaymakamlık olarak sosyal faaliyetlerde burada icra etmemiz gerekiyor. Bu amaçla da bu etkinliği organize ediyoruz. Rabbim utadurmasın etkinliğe katılan tüm Bulanıklı hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Aşure dağıtım programına İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ve kurum amirleri katıldı.