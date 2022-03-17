Bulanık'ta Berat Kandili dualarla ihya edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bulanık'ta Berat Kandili dualarla ihya edildi

17.03.2022 18:59
Bulanık'ta Berat Kandili dualarla ihya edildi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Berat Kandili dualarla ihya edildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Berat Kandili dualarla ihya edildi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet İlidi ile İmam-ı Şafii Camii İmamı Sabahattin Kaplan'ın çabaları ve vatandaşların katkısıyla yenilenen Merkez İmam-ı Şafii Camii'nde Bulanık İlçe Müftülüğü tarafından Beraat Gecesi nedeniyle bir program düzenlendi. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ve İlçe Müftü Vekili Recep Özbey de katıldı. Mevlid-i Şerif okunup duaların edildiği programda Vaiz Servet Güler, Berat Gecesi'nin önemini anlattı. Vaiz Güler, "Üç aylar denen ve inananlar için nice mükafatların tezahür ettiği bir zaman diliminin tam ortasında bulunuyoruz. Bu gece üç ayların ikincisi olan Şaban'ın 15. gecesi. Bu gece Beraat gecesi. Bu gece kurtuluş gecesi. Bu gece mağfiret gecesi. Bu gece af dileyenlerin günahı ne kadar çok olursa olsun, isterse binlerce koyunun üzerlerinde bulunan tüyler kadar bile olsa affedildiği gece. Bu gece rızık isteyenler için rızkın bolca verildiği gece. Bu gece dua etmek isteyenler için duaların ret olunmadığı bir gece. Bu gece dertleri olanlar için dertlerine şifa gecesi. Bu gece gönüllerin gecesi" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, din görevlilerinin okuduğu Mevlid-i Şerif, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin ardından İlçe Müftü Vekili Recep Özbey yapmış olduğu dua ile son buldu.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, programdan sonra camideki vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı. - MUŞ

Bulanık'ta Berat Kandili dualarla ihya edildi
Bulanık'ta Berat Kandili dualarla ihya edildi
Bulanık'ta Berat Kandili dualarla ihya edildi

YORUMLAR
500

Berat Kandili, Hisarcık, Bulanık, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bulanık'ta Berat Kandili dualarla ihya edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:54 Bu manzaraya küçücük çocuklar şahit oldu! Madde bağımlısı adam, bir anda yere yığıldı
18:49 Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi bu sefer ayrı düştü: Mümkün değil
18:41 Ali Koç imza töreninde açıkladı! Sarı-lacivertli takımın yeni hocası kim olacak?
18:39 Fenerbahçe'nin imza törenine bu fotoğraf damga vurdu! Arda Güler detayı herkese tebessüm ettirdi
18:07 Rusya'da şeker stokları azalınca vatandaşlar izdiham yarattı
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
18:03 Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
17:28 Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü! İki lideri Ankara'da buluşturma teklifini tekrarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 19:06:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bulanık'ta Berat Kandili dualarla ihya edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement