Bulanık'ta Berat Kandili dualarla ihya edildi - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Berat Kandili dualarla ihya edildi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet İlidi ile İmam-ı Şafii Camii İmamı Sabahattin Kaplan'ın çabaları ve vatandaşların katkısıyla yenilenen Merkez İmam-ı Şafii Camii'nde Bulanık İlçe Müftülüğü tarafından Beraat Gecesi nedeniyle bir program düzenlendi. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ve İlçe Müftü Vekili Recep Özbey de katıldı. Mevlid-i Şerif okunup duaların edildiği programda Vaiz Servet Güler, Berat Gecesi'nin önemini anlattı. Vaiz Güler, "Üç aylar denen ve inananlar için nice mükafatların tezahür ettiği bir zaman diliminin tam ortasında bulunuyoruz. Bu gece üç ayların ikincisi olan Şaban'ın 15. gecesi. Bu gece Beraat gecesi. Bu gece kurtuluş gecesi. Bu gece mağfiret gecesi. Bu gece af dileyenlerin günahı ne kadar çok olursa olsun, isterse binlerce koyunun üzerlerinde bulunan tüyler kadar bile olsa affedildiği gece. Bu gece rızık isteyenler için rızkın bolca verildiği gece. Bu gece dua etmek isteyenler için duaların ret olunmadığı bir gece. Bu gece dertleri olanlar için dertlerine şifa gecesi. Bu gece gönüllerin gecesi" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, din görevlilerinin okuduğu Mevlid-i Şerif, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin ardından İlçe Müftü Vekili Recep Özbey yapmış olduğu dua ile son buldu.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, programdan sonra camideki vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı. - MUŞ