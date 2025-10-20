Bulanık\'ta Kış İçin Kömür Desteği

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin ısınma sorununa çözüm olacak önemli bir destek programını hayata geçirdi.

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla bu yıl ilçede 5 bin aileye toplam 7 bin 250 ton kömür dağıtımı gerçekleştiriliyor. Kaymakamlık ekipleri, belirlenen hanelere kömür ulaştırmak için hummalı bir çalışma yürütürken, dağıtımın adaletli ve eksiksiz biçimde tamamlanması için köy köy planlama yapılıyor. Yardımlar, hane tespiti yapılan ailelere doğrudan teslim ediliyor.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, sosyal devlet anlayışının sahadaki en somut örneklerinden birinin bu destekler olduğunu belirterek, "Devletimizin şefkat eli her zaman vatandaşımızın yanındadır. Özellikle kış aylarında hiçbir hanenin soğukta kalmasına izin vermeyeceğiz. İlçemizdeki her vatandaşımızın huzurlu, sıcak bir kış geçirmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu destekler, yalnızca bir kömür yardımı değil; devletimizin, milletine olan vefa ve sorumluluk anlayışının bir göstergesidir" dedi. - MUŞ