Bulanık'ta Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bulanık'ta Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği

Muş'un Bulanık ilçesinde trafik güvenliği bilinci için etkinlikler düzenlendi. Kaymakam konuyu vurguladı.

09.05.2025 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulanık'ta 'Trafik Güvenliği Haftası' etkinliği

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde 'Trafik Güvenliği Haftası' nedeniyle bazı etkinlikler düzenlendi.

Bulanık Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının trafik birimlerinin organize ettiği etkinlikte; Kaymakam Ömer Övünç Koşansu öğrencilerle birlikte yolda geçen araçları durdurarak broşürlerle sürücüleri bilgilendirdi. Burada konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, artan nüfusla birlikte trafikte can kayıplarının da artığını belirterek, "Bugün sevgili çocuklarımızla birlikte çok önemli bir konu için bir araya geldik. Bu etkinlikte çocuklara yönelik temel trafik kuralları ile birlikte karşıdan karşıya geçiş ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilinç oluşturma hedeflendi ve bunlar anlatıldı. İnsan nüfusu arttıkça artık trafik daha fazla can almaya başladı. Ülkemizde trafik güvenliği açısından ve yol standartlarının yükseltilmesi açısından çok ciddi çalışmalar yapıldı. Çok şükür yollarımız büyük oranda otoyola dönüştü. Ancak kurallara uymadığımız takdirde ne kadar tedbir alınırsa alınsın kazaların önüne geçmek mümkün olmuyor. Bu çerçevede emniyet ve jandarma teşkilatımızın trafik birimleri başta olmak üzere birçok kuruluşumuz, vatandaşımızın trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında çok fedakarca görev yapıyor. Gece gündüz, kar kış demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kurallar çok ama bir kere hız limitlerine dikkat etmemiz lazım. Emniyet kemerini takmamız lazım. En önemlisi trafik işaret ve işaretçilerine çok dikkat etmemiz lazım. Bu kurallar bizim can güvenliğimiz içindir. Ülkemizde maalesef her yıl onlarca canımızı trafikte kaybediyoruz. Binlerce kişi yaralanıyor. Bunların önüne geçmenin tek şartı, bilinçli davranmaktır. Burada düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyor, katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bulanık, trafik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bulanık'ta Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

21:59
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:28:43. #7.11#
SON DAKİKA: Bulanık'ta Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.