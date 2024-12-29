Buldan'da Aile Kazasında Ölü Sayısı Dörde Yükseldi - Son Dakika
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Yerel

Buldan'da Aile Kazasında Ölü Sayısı Dörde Yükseldi

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Denizli'nin Buldan ilçesinde kaza sonucu bir aile ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetti.

29.12.2024 23:57
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Bir ailenin yok olduğu kazadan 4. acı haber geldi

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde akraba düğüne giden aileyi taşıyan otomobilin karşı şeritten gelen otomobille çarpışması sonucu anne, baba ve 9 yaşındaki oğullarının öldüğü kazada, diğer araçta bulunan 3 yaralıdan durumu ağır olan yaşlı kadın da kurtarılmadı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi mevkiinde dün meydana gelen kazada; Denizli il merkezinden Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki akraba düğününe gitmek üzere yola çılan Ali Küçükuysal yönetimindeki Volkswagen marka 20 GD 004 plakalı otomobil, Denizli- Manisa karayolu Yenicekent ayrımına yaklaştığında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Manisa istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan T.T.'nin kullandığı 59 AHR 542 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen 20 GD 004 plakalı otomobildeki 3 kişi yola savrulurken, kontrolden çıkan 59 AHR 542 plakalı araç ise yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Ali Küçükuysal, eşi Sultan Küçükuysal ve 9 yaşındaki oğlu Celal Küçükuysal, diğer aracın sürücüsü T.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Özcan Turan ve A.T. isimli kadınlar yaralandı. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Buldan ve Sarayköy'deki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Celal Küçükuysal sevk edildiği Buldan Devlet Hastanesi'nde, anne Sultan Küçükuysal Sarayköy Devlet Hastanesinde, baba Ali Küçükuysak ise Buldan'daki ilk tedavisinin ardından nakil edildiği Denizli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Ali, Sultan ve Celal Küçükuysal'ın cenazeleri, memleketleri Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde son yolculuklarına uğurlanırken, tedavileri süren 3 yaralıdan durum ağır olan 78 yaşındaki Özcan Turan adlı kadın, yoğun bakımda tutulduğu üniversite hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ölü sayısının dörde yükseldiği kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buldan'da Aile Kazasında Ölü Sayısı Dörde Yükseldi - Son Dakika

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