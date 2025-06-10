Buldan'da Yaz Sıcaklarına Karlama İle Serinlik

Dağların zirvesinde depolanan kar, Haziran sıcağında serinliğe dönüştü

Bin 150 rakıma gömülen karlar, özenle hazırlanıp tezgahlarda yerini aldı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde karlama geleneğini 4 kuşaktır babadan oğula sürdürülürken, bin 150 rakımda gömüldükleri kuyulardan çıkarılan karlar, özenle hazırlanıp tezgahlarda yerini aldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bin 200 rakımlı dağların zirvesinde bin bir zahmetle toplanarak yığın yapılan karlar, yaz aylarında serinlemek isteyenler için tezgahlarda yerini aldı. Dağlardan gelen serinliğin özel şerbetiyle buluşmasıyla ortaya çıkan eşsiz lezzet hem ferahlatıyor hem de sağladığı kazançla satıcıların yüzünü güldürüyor. Yaz aylarının aranan tatlarından olan karlama, serinlemek isteyenlerin en çok tercih edilen lezzetler arasında bulunuyor. Farklı tattı ve aromasıyla yaz aylarının vazgeçilmezi olan karlama, kışın dağların yüksek rakımlarında bin bir zahmetle toplanılıyor. Daha sonra yığın halinde derin çukurlarda biriktirilen karların yaz sıcaklarına kadar muhafazası, üzeri meşe yaprakları ve eğrelti otlarıyla örtülerek sağlanıyor. Sıcakların kendini hissettirmesiyle birlikte özel hazırlanan şerbetlerle tatlandırılan karlama, tezgahlarda yerini alıyor. Yaz aylarının serinlemek amaçlı vazgeçilmez lezzeti olan Karlama Buldanlılar ve Buldan'a gelen misafirler tarafından yoğun ilgi görüyor.

"Buldan'ın meşhur karlamasını yemeğe herkesi bekliyoruz"

Kışın dağlardan topladıkları karı, kuyularda beklettiklerini ifade eden Ali Rıza Karacaoğlu, "Kuyulardaki karın üstünü gazal yaprakları ile örterek muhafaza ediyoruz. Yaz aylarında da karları keserek açtığımız tezgahımızda vişneli, portakallı, böğürtlenli ve pekmezli olarak satışa sunuyoruz. Buldan'ın meşhur karlamasını yemeğe herkesi bekliyoruz" dedi.

"Yaz aylarında serinlemenin tek yolu karlamadır"

Yazın gelmesiyle birlikte karlama özlemini giderdiğini belirten Yavuz Azgınoğlu da "Bu lezzet Buldan'a özgüdür. Yaz aylarında serinlemenin tek yolu karlamadır" diye konuştu.

"Bu lezzeti tatmak için tüm misafirlerimizi Buldan'a bekliyoruz"

Buldan'ın yüksek dağlarından getirilen karın bambaşka bir tadı olduğunu kaydeden İbrahim Ertuğrul ise "Kar doğal olduğu gibi vişne de organik olunca harika bir lezzet oluyor. Bu lezzeti tatmak için tüm misafirlerimizi Buldan'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı.