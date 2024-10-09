Bulgaristan Belediye Genel Sekreterleri Süleymanpaşa'da Toplandı - Son Dakika
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Bulgaristan Belediye Genel Sekreterleri Süleymanpaşa'da Toplandı

Bulgaristan Belediye Genel Sekreterleri Süleymanpaşa\'da Toplandı

Bulgaristan Belediye Genel Sekreterler Birliği'nin düzenlediği konferans, Süleymanpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda yerel yönetim uygulamaları ve turizm konuları ele alındı.

09.10.2024 12:41  Güncelleme: 12:44
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Bulgaristan Belediye Genel Sekreterler Birliği, her dönem farklı bir ülke ve şehirde gerçekleştirdiği Belediye Genel Sekreterleri İş Ortamı Dışı Pratik Konferansı'nı, Süleymanpaşa Belediyesi'nin daveti üzerine Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirdi.

Bulgaristan'daki 31 belediyenin genel sekreteri ve görevlisinin katıldığı toplantıya kentimiz adına Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku katılırken Başkan Yardımcısı Utku, yaptığı sunumda Süleymanpaşa, belediyenin işleyişi, organizasyon şeması ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Belediyelerin uyguladığı başarılı projeler masaya yatırıldı

İnsan kaynakları yönetimi, e-belediye idaresi organizasyonu, vatandaş ve işletmelere yönelik idari hizmet uygulamaları konularında görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi ve Bulgar belediyelerinin uyguladıkları başarılı projeler masaya yatırılıp değerlendirildi.

Toplantının sonunda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tüm festival ve şenliklerin tanıtımı da yapılırken Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, Bulgaristan'daki 31 belediyeyi de organizasyonlara davet ederek turizm atağında bulundu.

Organizasyonun ikinci gününde Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası'nı ziyaret eden Bulgar kafile tarihi binayı detaylıca inceleyip çay içerek soluklandı. Süleymanpaşa'da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Bulgaristan Belediye Genel Sekreterler Birliği üyeleri Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku'ya teşekkürlerini sundular.

"Süleymanpaşa'yı yabancı turistlerin uğrak noktası haline getirmeye çalışıyoruz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ın hedefleri doğrultusunda Süleymanpaşa'yı turizm kenti yapma adına çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku; "Göreve geldiğimiz günden beri rutin belediyecilik işlerinin yanı sıra şehrimizi ileri taşımak, hem belediyemizin hem halkımızın hem de esnafımızın kalkınmasını sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Daha önce Tayvan ile geliştirdiğimiz dostluk ilişkilerimizi şimdi de Bulgaristan ile sağlamlaştırıyoruz. Süleymanpaşa'yı çok geride kaldığı turizm noktasında da özellikle yabancı turistlerin uğrak noktası haline getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Süleymanpaşa'daki müzeleri ziyaret ettiler

Süleymanpaşa Belediyesi ziyareti sonrası Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi, İbrahim Balaban Resim Müzesi, Müzik Teknolojileri Müzesi, Namık Kemal Evi Müzesi, Etnografya ve Arkeoloji Müzesi ile Rakoczi Müzesi gezisi düzenlendi.

Çarşı esnafından alışveriş yaparak ülkelerine döndüler

Müze ziyaretlerinin ardından Süleymanpaşa esnafına katkıda bulunabilmek adına serbest program planlanırken Bulgar konuklar çarşı esnafından alışveriş yaparak 2 günlük organizasyonu sona erdirdiler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bulgaristan Belediye Genel Sekreterleri Süleymanpaşa'da Toplandı - Son Dakika

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