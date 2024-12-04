Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Engelliler Günü\'nü Kutladı

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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilçedeki engelli vatandaşları unutmadı.

Kayseri Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İlçede bulunan engelli vatandaşların günü kutlanarak pasta ikram edildi. Engelli vatandaşların gününü kutlayan Başkan Selahattin Metin, "Hep birlikte, engelleri aşarak daha adil ve erişebilir bir dünya oluşturabiliriz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun" dedi. - KAYSERİ