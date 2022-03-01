Bünyan Belediyesi bozulan yollar için harekete geçti - Son Dakika
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Bünyan Belediyesi bozulan yollar için harekete geçti

01.03.2022 15:01
Bünyan Belediyesi bozulan yollar için harekete geçti

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince; Akmescit Mahallesinde kış koşulları ve çeşitli nedenlerle bozulan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince; Akmescit Mahallesinde kış koşulları ve çeşitli nedenlerle bozulan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğüyle birlikte hasarlı yolların tespit edildiğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Ekiplerimizle birlikte hasar gören yolları tespit ederek aciliyet ve hava koşulları nedeniyle müdahale edilebilirlik durumuna göre program hazırlıyoruz. Hazırlanan program doğrultusunda yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarımızı hava koşulları uygun olduğu sürece ilçemiz genelinde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Bünyan Belediyesi bozulan yollar için harekete geçti
Bünyan Belediyesi bozulan yollar için harekete geçti

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Fen İşleri Müdürlüğü, Bünyan Belediyesi, Akmescit, Bünyan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bünyan Belediyesi bozulan yollar için harekete geçti - Son Dakika


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