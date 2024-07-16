Bünyan Belediyesi'nden 15 Temmuz Programı - Son Dakika
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Yerel

Bünyan Belediyesi'nden 15 Temmuz Programı

Bünyan Belediyesi\'nden 15 Temmuz Programı

Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Kaymakam Turgut Gülen'in konuşmalarıyla program sona erdi. Belediye Başkanı Metin, programın amacının 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü çerçevesinde Bünyan halkının birlik ve beraberlik içinde olduğunu göstermek olduğunu belirtti.

16.07.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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Bünyan Belediyesi'nce düzenlenen 15 Temmuz programı vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Selahattin Metin'in ve Kaymakam Turgut Gülen'in konuşmaları ile başlayan program; çeşitli etkinliklerle devam etti. Program sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Metin; "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü çerçevesinde düzenlediğimiz programda Bünyan olarak tek ses olduk, tek yürek olduk. Vatan aşığı hemşehrilerimizle 2016'da olduğu gibi irademizi ortaya koyduk. Milletimizde bu birliktelik, kalplerimizde bu vatan aşkı oldukça bayrağımızı indiremez, ezanımızı dindiremezler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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