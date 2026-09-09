Bünyan Belediyesi’nden Kozan’daki yangına güçlü destek

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, Bünyan Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye sevk edildi.

Yangınla mücadele çalışmalarına katılan Bünyan Belediyesi ekipleri, diğer kurumlarla koordineli şekilde sahada görev yapıyor. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yangın haberini alır almaz ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Yangınla mücadele eden tüm ekiplerimizin yanındayız. Rabbim emek veren ekiplerimize güç kuvvet versin, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyorum. Bünyan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktada desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.