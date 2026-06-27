Bünyan'da tarih ve lezzetin buluştuğu nokta 'Değirmen Restoran' açıldı - Son Dakika
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Bünyan'da tarih ve lezzetin buluştuğu nokta 'Değirmen Restoran' açıldı

Bünyan\'da tarih ve lezzetin buluştuğu nokta \'Değirmen Restoran\' açıldı
27.06.2026 22:03  Güncelleme: 22:09
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Bünyan Belediyesi, tarihi dokusunu koruyarak restore ettiği 100 yıllık değirmeni restorana dönüştürdü. Açılışta konuşan protokol üyeleri, projenin kültürel mirasa ve ekonomiye katkısını vurguladı.

Bünyan Belediyesi tarafından tarihi dokusu korunarak restore edilen bir asırlık değirmen, restoran olarak hizmet verecek.

Bünyan Belediyesi tarafından tarihi dokusunu koruyarak yeniden işlev kazandırdığı Değirmen Restoran, tarih ve lezzeti buluşturuyor. 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan yapı, kapsamlı bir restorasyon çalışmasından geçirilerek, günümüzün ihtiyaçlarına uygun restoran haline getirildi. Bu dönüşümle birlikte, tarihi dokusunu koruyarak, modern bir restoran kimliği kazanan Değirmen Restoran, bölgenin kültürel mirasına sahip çıkarken aynı zamanda ekonomik hayata da katkı sağlıyor. Değirmen Restoran'ın açılışında konuşan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, protokol üyelerini selamlayarak, projenin Bünyan'a hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Bünyan'ımızın güzel insanları, gerçekten bu sıcak ilgiyle ve samimi bir ortamda bizleri karşılayıp, bu güzel hizmetleri paylaşmamıza vesile olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, Değirmen Restoran'ın Kayserili vatandaşların da hafta sonu gelebileceği güzel bir ortam oluşturduğunu belirterek, "Selahattin Başkan bana 'Bir hayalim var sayın valim. Bu restoranı Kayserililerin hafta sonu geleceği, ailesiyle vakit geçireceği, nezih bir ortama getireceğim' dediğinde işin gerçeği ilk halini gördüğümde bunu nasıl başaracağını düşünmüştüm. Her şey parayla olmuyor. Buranın bu hale gelmesi inanın parayla değil. Vizyonla, emekle, inançla ve samimiyetle Değirmen Restoran diye bir gerçek ortaya çıktı. Bu sadece Bünyan'a yapılmış bir hizmet değil. Kayserili vatandaşlarımızın da hafta sonları çocuklarıyla gelip, vakit geçireceği, Bünyan'ın anlatılan canlılığının tekrardan ortaya çıkacağı önemli bir yapı taşı oldu. Ben buranın bu hale gelebileceğine çok az ihtimal vermişti. Sadece Bünyan için değil, Kayseri için bu kıymetli eseri ortaya çıkaran Bünyan'ımızın çalışkan Belediye Başkanı Selahattin Metin'i alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesiyle Değirmen Restoran'ın açılışı yapıldı. Açılışa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bünyan'da tarih ve lezzetin buluştuğu nokta 'Değirmen Restoran' açıldı - Son Dakika

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