Bünyan'da asfalt bakım, onarım, yenileme ve yama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Bünyan'da asfalt bakım, onarım, yenileme ve yama çalışmaları devam ediyor

Bünyan\'da asfalt bakım, onarım, yenileme ve yama çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Bünyan ilçesinde başlatılan asfalt bakım, onarım, yenileme ve yama çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmalar ilçe merkezi ve köy bağlantı yollarında sırasıyla devam edecek.

09.08.2024 08:39  Güncelleme: 08:40
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Bünyan'da asfalt bakım, onarım, yenileme ve yama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Bünyan genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında Camiicedit Mahallesinde dün çalışmalar başladı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in talimatları ile başlatılan asfalt bakım, onarım, yenileme ve yama çalışmaları sırası ile İbrahimbey, Camiicedit, Camiikebir, Dervişağa, Sümer, Bayramlı, Sağlık, Yavuz Selim, Cumhuriyet, Fatih ve Gergeme Mahallelerinin tamamında devam edecek. İlçe merkezindeki çalışmaların tamamlanması ile köy bağlantı yollarında çalışmalar başlayacak. Başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Selahattin Metin, "Dün İbrahimbey ve Camiicedit Mahallemizde çalışmaları başlattık. İlçemizdeki tüm mahallelerin bakım, onarım, yenileme ve yama eksikleri giderilip yollarımız tertemiz olana kadar çalışmalar devam edecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Memduh Büyükkılıç'a ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Sn. Nurettin Kocabay'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediyesi resmi hesaplarından yapılan paylaşımda başlatılan çalışmalarla ilgili halkın günlük olarak bilgilendirileceği ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bünyan'da asfalt bakım, onarım, yenileme ve yama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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