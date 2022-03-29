Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor

29.03.2022 14:58
Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor

Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri işbirliği ile Güllüce Mahallesinde kül ve atıklar temizlenirken atık toplama alanında ıslah ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri işbirliği ile Güllüce Mahallesinde kül ve atıklar temizlenirken atık toplama alanında ıslah ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

Çöp sızıntısının yeraltı sularını kirletmesi, çöplerin kötü koku yayması, sinek ve haşere üremesinin önüne geçilebilmesi amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları belediye ekiplerince aralıksız sürdürülüyor. Çalışmayla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Ramazan ayı öncesi mahallelerimizde ve çöp toplama alanlarımızdaki atıkları temizleyerek yaşanabilecek haşerelenme ve sineklenme sorunlarına karşı önlemlerimizi aldık. Hemşehrilerimizin bu konuda sorun yaşamamaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor
Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor
Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Bünyan Belediyesi, Bünyan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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