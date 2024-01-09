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Bünyan'da Gergeme-Yeni Sanayi yan yolunda asfalt çalışmaları başladı - Son Dakika
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Bünyan'da Gergeme-Yeni Sanayi yan yolunda asfalt çalışmaları başladı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde uzun süredir vatandaşların talep ettiği Gergeme-Yeni Sanayi yan yolunda asfalt çalışmaları başladı. Bünyan Belediyesi, ilçe genelindeki asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bünyan\'da Gergeme-Yeni Sanayi yan yolunda asfalt çalışmaları başladı
09.01.2024 - 16:36,
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde uzun süredir vatandaşların talep ettiği Gergeme-Yeni Sanayi yan yolunda asfalt çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz yıl ilçe merkezinde asfalt atılmadık yer bırakmayan Bünyan Belediyesi 2024'e hızlı başladı. Kış aylarında yağışsız havayı fırsata çeviren Bünyan Belediyesi ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Musaşeyh, Kösehacılı, İğdecik, Kahveci, Karacaören, Pirahmet, Koyunabdal bağlantı yolları ve Sümer Mahallesinden sonra asfalt çalışmaları Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'un talimatı ile Gergeme-Sanayi Sitesi bağlantı yolunda devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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