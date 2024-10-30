Bünyan Kapalı Yüzme Havuzu\'nda Sağlık Çalışanlarına İndirim Müjdesi

Yerel

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde açılışı yapılan Kapalı Yüzme Havuzu Tesisi'nde sağlık çalışanlarına indirim yapıldığı müjdesi verildi.

Hazırlanan törenle açılışı yapılan Bünyan Kapalı Yüzme Havuzu vatandaşların yoğun ilgisi haline geldi. Kadın ve erkeklerin belirli günlerde yüzmek için ziyaret ettiği Kapalı Yüzme Havuzu Tesisi'nde yapılan indirimlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce yapılan duyurular da belirli kurumlara indirim yapıldığı açıklanmıştı. Yapılan indirimlerde sağlık çalışanlarına da yer verildi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu açıklamaya göre, Bünyan Kapalı Yüzme Havuzu Tesisi'nde sağlık çalışanlarına özel ücret tarifelerinde yüzde 30 indirim yapıldığı müjdesi verildi. - KAYSERİ