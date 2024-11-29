Bünyan Konak Restorasyon Projesine Onay Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Bünyan Konak Restorasyon Projesine Onay Çıktı

Bünyan Konak Restorasyon Projesine Onay Çıktı

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Osmanlı dönemine ait Bünyan Konak projesinin restorasyonu için onay verdi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, projenin kabul edilmesinin ardından ihalelerin en kısa sürede gerçekleştirileceğini açıkladı.

29.11.2024 15:59  Güncelleme: 16:01
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Bünyan'ın tarihini yansıtan ve Osmanlı dönemine ait olan Bünyan Konak projesi Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca bölgenin restore edilmesi konusunda onay aldı.

Bünyan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Bünyan'a büyük bir müjde! 1786 yılında Serdengeçti ailelerinden Ömer Ağa tarafından yaptırılan ve Derviş Ağa tarafından tamamlanan tarihi konak için büyük bir müjde geldi. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu konak restorasyon projesine onay verdi" denildi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Bünyan halkının gözü aydın, projenin kabulünden sonra ihalelerin de en kısa sürede yapmak için büyük gayret göstereceğiz. Bünyan'ın tarihine kültürüne medeniyetine sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bünyan Konak Restorasyon Projesine Onay Çıktı - Son Dakika

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