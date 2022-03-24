Burdur'a yeni nefes kaynakları için çalışıldı - Son Dakika
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Burdur'a yeni nefes kaynakları için çalışıldı

24.03.2022 17:27

Burdur'a yeni nefes kaynakları için çalışıldıBURDUR Burdur'da öğrenciler ile birlikte ormanlık alanlar için ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Burdur'a yeni nefes kaynakları için çalışıldı

BURDUR Burdur'da öğrenciler ile birlikte ormanlık alanlar için ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Burdur'da 21 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ağaçlandırma çalışması yapıldı. Plaj mevkiinde yapılan çalışmaya il protokolü, AFAD ekipleri ve öğrenciler katıldı. Çalışma kapsamında önceden açılmış çukurlara öğrenciler ve misafirler tarafından bir çok çam ağacı fidanı ekildi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Orman işletme müdürü Sefa Karataş "2021 Yılında Tüm Dünya'da, Ülkemizde ve İlimiz Bucak ve Tefenni İlçelerimizde çıkan Orman Yangınlarını tüm kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımızın desteği ile birlikte çok büyük mücadeleler vererek söndürdük. Orman Teşkilatı olarak, Yanarak küle dönen orman alanlarının her bir metrekaresini başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeden tekrar yılı içerisinde ağaçlandırarak yemyeşil orman alanlarına dönüştürerek, 'Yeşil Vatanı' canımız gibi koruyacağız" dedi.

Geçen yıl meydana gelen orman yangınları ile ilgili konuşan Vali yardımcısı Mehmet Yıldız "Ormanlarımız 'Yeşil Vatanı' oluşturmaktadır. Orman uzun vadeli bir yatırımdır. Bugün dikilirse 50 sene sonra o ağacın büyüdüğünü görürüz. Geçen yıl ciğerlerimiz yandı ama bu yıl 1 milyon fidan dikilecek ve yanan 1 milyon 850 bin hektarlık arazi tamamen ağaçlandırılacak" şeklinde konuştu.

Burdur'a yeni nefes kaynakları için çalışıldı
Burdur'a yeni nefes kaynakları için çalışıldı
Burdur'a yeni nefes kaynakları için çalışıldı

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orman haftası, 21 Mart, Burdur, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burdur'a yeni nefes kaynakları için çalışıldı - Son Dakika


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