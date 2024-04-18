Burdur\'da 267 Proje Yürütülüyor

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İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı Birinci Dönem Toplantısı, Burdur Valisi Türker Öksüz başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleşti. 2024 yatırım planlarının ele alındığı toplantıda Burdur'da 267 projenin yürütüldüğü açıklandı.

Burdur genelindeki yatırımların detaylı şekilde sunumlarla anlatıldığı, kurumlar arasında koordinasyonu gerektiren konuların görüşüldüğü toplantıda bölge müdürleri ve yatırımcı kurumların yöneticileri sunumlarını gerçekleştirdi. Burdur'da yürütülen 2024 Yılı yatırımlarına genel olarak bakıldığında kurumlar bazında yatırımcı kuruluşların 238 adet ve belediyelerin de 29 adet olmak üzere toplam 267 proje yürütülüyor. İlçeler bazında merkezde 70, Ağlasun'da 10, Altınyayla'da 8, Bucak'ta 50, Çavdır'da 23, Çeltikçi'de 8, Gölhisar'da 22, Karamanlı'da 14, Kemer'de 7, Tefenni'de 14, Yeşilova'da 16, muhtelif ilçelerde 25 proje yer alıyor.

Sektörel bazda bakıldığında ise tarım sektöründe 81, ulaştırma-haberleşme sektöründe 15, eğitim sektöründe 30, diğer kamu hizmetleri sektöründe 109, sağlık sektöründe 12, enerji sektöründe 3, imalat sektöründe 12, turizm sektöründe 1, konut sektöründe 4 proje bulunuyor.

267 projenin 22 adeti 2024 yılında tamamlanırken 101 adeti devam edip, 35 adeti ise ihale aşamasında ve 109 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamadı. - BURDUR