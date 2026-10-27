Burdur'da 5 araç zincirleme çarpıştı, sürücüler kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
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Burdur'da 5 araç zincirleme çarpıştı, sürücüler kazayı yara almadan atlattı

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Burdur\'da 5 araç zincirleme çarpıştı, sürücüler kazayı yara almadan atlattı
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Burdur'da Mustafa Şeref Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında aynı yönde ilerleyen 5 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı. Biri taksi olan araçların sürücüleri yara almadan kurtuldu; çekiciyle kaldırılan araçların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

BURDUR'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yoldaki araçlar nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Mustafa Şeref Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yöne ilerleyen biri taksi 5 aracın çarpıştığı kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Bulvarda ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA
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