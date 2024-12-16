Burdur'da Av Tüfeğiyle Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

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Haber: Muhammet Fatih Taşçı

(BURDUR)- Burdur'da av tüfeğiyle vurulan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay anında evde bulunan 3 çocuk gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; olay Burdur merkez Karasenir Mahallesi Vişne Sokak'taki bir evde meydana geldi. Silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki Halil Can Çavaş'ı karın bölgesinden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, Çavaş'ı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan genç çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, olay anında evde bulunan 3 çocuk gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.